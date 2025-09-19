Dos personas son asesinadas a balazos en el interior de un colectivo en Chorrillos

Los crímenes por encargo parecen no detenerse en las calles de la capital. Esta vez en Chorrillos, un colectivero y su pasajera fueron asesinados frente a la comisaría y a la municipalidad de eses distrito.

Las primeras pesquisas revelan que el auto que brindaba el servicio de colectivo salió de un paradero lleno de pasajeros. Cuadras más adelante, cuatro sujetos que estaban en dos motocicletas los seguían de cerca.

A metros de legar hasta un óvalo el auto se detuvo por el semáforo en rojo y fue en eses momento que los criminales aprovecharon y dos de ellos bajaron de las motos y abrieron fuego contra la unidad y sus pasajeros.

Los delincuentes dispararon contra el chófer y la pasajera que iba como copiloto, dejando también a otra pasajera herida.

Cabe señalar que, las autoridades iniciaron las investigaciones por este nuevo caso que se trataría de un crimen por encargo que estaría relacionado con el cobre de cupo por casos de extorsión.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.