Asaltantes del BMW negro vuelven a atacar y se llevan moderno auto en Surquillo

Según datos de la Policía Nacional los autos más robados en nuestro país suelen ser de las marcas Toyota y Nissan, siendo la Toyota Hilux el modelo preferido por los delincuentes, seguido por otros modelos como el Toyota Yaris y el Hyundai Accent.

Los motivos principales son la alta demanda de sus partes en el mercado negro y su versatilidad para diversas actividades, pero para cometer estos robos, los ladrones hacen usos de autos de alta gama para circular por zonas residenciales sin levantar sospecha.

Y bajo esta modalidad una banda de “Robacarros” está sembrando el terror en algunos distritos de la capital como Surquillo, donde a bordo de un moderno auto de alta gama marca BMW realizan sus ilícitos.

Ayer, totalmente armados, esta banda delincuencial atacó a una pareja para robarles su moderno vehículo en la intersección de los jirones alfa & omega y alfa cisne, en el distrito de Surquillo.

SE TRATARÍA DEL MISMO AUTO DE COLOR NEGRO

Lograron llevarse la moderna camioneta y todo hace pensar que ahora este vehículo también sería usado para futuros actos delictivos.

Cabe señalar que, este no es el único caso en Surquillo, nuevamente, las cámaras registraron a un vehículo negro de alta gama pasando frente a una cochera. a un costado, unos jóvenes conversaban cuando apareció un hombre armado, provocando que corrieran del susto, pero no lograron escapar y los delincuentes aprovecharon para robarles todas sus pertenencias antes de darse a la fuga.

Todo parece indicar que, se trataría del mismo vehículo negro de alta gama usado por estos delincuentes que habría participado en asaltos en otros distritos, como Jesús María hace una semana.