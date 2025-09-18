Dos jóvenes son asaltados en la puerta de su casa en San Luis

La delincuencia parece no cesar y esta vez en el distrito de San Luis, en la cuadra 4 de la avenida San Juan, dos jóvenes que estaban ingresando a su vivienda fueron asaltados.

Una cámara de seguridad del lugar captó cuando de un vehículo que estaba estacionado en el lugar, bajan dos sujetos y se colocan mascarillas para atacar a sus víctimas.

En cuestión de segundos los asaltaron

Los jóvenes fueron abordados por los sujetos que los amenazan con armas de fuego y los despojaron de todos sus objetos de valor, en una zona que aparentemente es muy segura ya que hay un restaurante cerca.

A los minutos de robo se hizo presente en la escena personal de serenazgo para recoger las denuncias del caso y se espera que las imágenes captadas por la única cámara del lugar, ayude para dar con la identidad de los ladrones así como el numero de placa del auto donde se movilizan para cometer sus delitos.