De víctima a victimario: Empresario que abatió a ladrón en Áncash en defensa propia puede ir preso

Disparó contra uno de los delincuentes que lo golpeó salvajemente para arrebatarle una fuerte suma de dinero en Áncash, en abril del 2023, y desde entonces vive una pesadilla ya que de víctima habría pasado a ser considerado un victimario.

En aquella ocasión, el empresario identificado como Roger Acevedo Cruz recibió una fuerte golpiza y sufrió el robo de más de 9 mil soles en efectivo y en defensa propia usó su arma y abatió a unos delincuentes.

PODRÍA IR PRESO 15 AÑOS

Ahora, la Fiscalía pide prisión de 15 años de prisión en su contra al no considerar que actuó en legítima defensa dejando herido al presunto ladrón.

Hoy busca que se haga justicia, ya que sostiene que existen documentos médicos y evidencias que acreditan las lesiones sufridas durante el asalto en 2023, pruebas que según manifiesta no fueron considerados en las investigaciones.

Cabe señalar que, desde 2016, Roger Acevedo cuenta con licencia para portar armas debido a los robos que sufrió en dos ocasiones en el pasado.