Municipalidad de Surco defiende clausura de mítica academia pese a reclamos vecinales

La reciente clausura de la Academia de Natación Johnny Bello, ubicada en Surco, ha generado un profundo malestar entre deportistas, alumnos y vecinos de la zona. La Municipalidad ejecutó el cierre argumentando deficiencias sanitarias y de infraestructura, lo que dejó a decenas de nadadores sin un espacio de preparación. Entre ellos se encuentran cuatro seleccionados distritales que deben competir en el próximo Sudamericano juvenil.

El cierre, según el municipio, es temporal y se levantará una vez que se subsanen las observaciones técnicas detectadas. Entre las principales exigencias figuran la instalación de detectores de humo en diversas áreas, la señalización de desniveles, el mantenimiento de estructuras metálicas y la adecuación de salidas de evacuación. Desde la administración de la academia aseguran que han cumplido con el procedimiento establecido y que el proceso fue ejecutado de manera transparente, aunque consideran que los plazos para levantar las observaciones fueron excesivamente cortos.

Mientras se define la reapertura, la comunidad deportiva lamenta el impacto directo sobre los jóvenes que ven interrumpido su entrenamiento a pocos días de un torneo internacional. Para ellos, la clausura no solo significa perder una piscina, sino quedar sin acceso a un espacio histórico que ha formado generaciones de nadadores y que, más allá de su infraestructura, representa un símbolo de la natación peruana.

Un ícono del deporte peruano en riesgo

La academia fue fundada por Juan Carlos “Johnny” Bello, reconocido nadador que en su trayectoria obtuvo 10 títulos sudamericanos, 14 bolivarianos y múltiples campeonatos nacionales. Nacido en Miraflores pero formado en las aguas de Piura, Bello alcanzó notoriedad en 1966 tras vencer al campeón mundial argentino Luis Alberto Nicolau en Lima, hecho que lo consolidó como una de las leyendas vivas de la natación peruana.