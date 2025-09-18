Cae banda “Los Malditos del Sur” en VES: Se dedicaban a robar vehículos nuevos en el sur de Lima

En el distrito de Villa El Salvador, cayeron cuatro presuntos integrantes de una banda de roba carros. Al momento de su captura, dos varones y dos mujeres se encontraban en un vehículo que fue reportado como robado.

Luego de un seguimiento de varios días por parte de los agentes del Grupo Terna dieron con el paradero de estos cuatro sospechosos, que son integrantes de la organización criminal denominada “Los Malditos del Sur”.

Según información policial, estos hampones se dedicaban al robo de vehículos modernos en la zona sur de Lima. También se informó que uno de los detenidos fue identificado como Raúl Matios Méndez Pérez, de 22 años de edad, al año pasado fue intervenido por el robo de una camioneta y el asesinato del dueño de esta, también en el sur de Lima.

Salió libre hace poco

Lo más asombroso es que hace poco salió en libertad, tras estar 9 meses con prisión preventiva y salió libre por exceso de carcelería. Junto a sus cómplices fueron derivados a la comisaria del sector para las investigaciones del caso.

Cabe señalar que, según cifras del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú), hay un promedio de 74 vehículos robados al día.

Solo entre enero y septiembre del año pasado, la Policía Nacional registró 20,139 denuncias por este delito, y en la capital, solo en los primeros nueve meses del 2024 se reportaron 5,546 casos, con un promedio diario de 20 robos de vehículos.