Rímac: incendian y saquean el mercado Uniflor tras ser clausurado

El mercado Uniflor, en el Rímac, amaneció con serios destrozos luego de un incendio y actos de vandalismo registrados la tarde del miércoles. Más de 12 horas después, los pasillos lucen con mercadería quemada y stands destruidos. Los comerciantes denunciaron pérdidas que, en algunos casos, alcanzan decenas de miles de soles.

El siniestro ocurrió en un contexto de tensión, ya que el local había sido clausurado el lunes por orden municipal. Con la mayoría de accesos cerrados, desconocidos aprovecharon la única puerta abierta para ingresar y causar destrozos. Testigos señalaron que los sujetos prendieron fuego y destruyeron stands donde se almacenaban flores, cerámicas y artículos funerarios.

SOSPECHAN QUE INCENDIO FUE PROVOCADO

Los comerciantes aseguraron que no se trató de un hecho fortuito. Sospechan que la incursión estaría vinculada a la disputa por el control del mercado, anteriormente administrado por una iglesia evangélica y que, según denunciaron, habría pasado a manos de nuevos propietarios tras la compra de varios puestos por medio millón de dólares.

“Acataremos la clausura, pero nadie tiene derecho a ingresar y destruir nuestra inversión”, reclamó uno de los afectados.

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, confirmó que el cierre del local se dispuso por observaciones administrativas y de Defensa Civil, pero negó que se haya autorizado el ingreso de matones. Anunció que el caso será investigado por las autoridades.