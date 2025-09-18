Sorprenden a “Robacasas” en condominio y cámaras captan sus rostros en San Borja

Los robos a viviendas son un mal que acecha a toda la población y ahora ni los condominios se salvan de los llamados “Robacasas”.

Solo en el primer semestre de 2025, existen más de 392,000 denuncias por delitos contra el patrimonio, incluyendo robos a viviendas e intentos de robo, estos fueron registradas superando las cifras del mismo período de 2024.

La cifra representa aproximadamente una de cada diez viviendas afectadas por robos o intentos de robo. En 2024, el 23.6% de las víctimas de robos a viviendas denunció el hecho ante la Policía Nacional del Perú (PNP), según APESEG (Asociación Peruana de Empresas de Seguros).

Esta vez, en el distrito de San Borja, una banda de “Robacasas” fue sorprendida al interior de un condominio y las cámaras del lugar captaron sus rostros, algo que parecía no importarles en lo absoluto.

Como quedó registrado los ladrones no lograron salirse con la suya y al ser descubiertos por un vecino del lugar, salieron del condominio como si nada.

Cabe señalar que, los vecinos denuncian que el condominio no cuenta con seguridad en las madrugadas lo que sería aprovechado por los ladrones.

DISTRITOS MAS AFECTADOS POR “ROBACASAS”

Distritos como Surco, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Cercado de Lima, San Borja y San Martín de Porres encabezan la lista de las zonas más afectadas en Lima Metropolitana.

Según cifras de la PNP, estos distritos registran una mayor incidencia de denuncias por hurtos agravados, una tendencia que refleja el avance de la delincuencia y la necesidad urgente de fortalecer las medidas de seguridad tanto a nivel individual como comunitario.