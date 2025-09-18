Los Olivos: cae presunta célula de sicarios con dinamita y armas vinculada a atentado contra chofer

La madrugada de este jueves, la Policía Nacional detuvo en Los Olivos a tres presuntos sicarios —dos hombres y una mujer— que serían parte de la organización criminal “La Hermandad del Norte” o “Los Nenes”.

La intervención ocurrió en la urbanización Previ tras un trabajo de inteligencia. Los sospechosos se desplazaban en dos motocicletas en actitud sospechosa. En su poder, agentes encontraron dos cartuchos de dinamita y evidencias en sus celulares donde aparecían portando armas de fuego de alto calibre.

SERÍAN LOS ATACANTES DE CHOFER DE IMPULSO PROGRESO

Según el coronel PNP Montufar, las características de los detenidos coinciden con las imágenes de cámaras de seguridad que registraron el reciente atentado contra un chofer de la empresa de transportes Impulso Progreso en Los Olivos.

El material incautado será sometido a pericias, mientras que los tres intervenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri. Personal de la UDEX aseguró los explosivos hallados en el operativo.

La Policía investiga ahora si los detenidos participaron directamente en el ataque y si estarían implicados en otros hechos de sicariato en Lima Norte.