Extorsionadores disparan y dejan mensaje extorsivo en paradero de línea “Santa Catalina” en VES

Los casos de extorsión parecen no detenerse en la capital. Esta vez en el distrito de Villa El Salvador, unos presuntos extorsionadores atacaron a balazos la sede de la empresa de transportes Santa Catalina.

Los delincuentes realizaron cerca de 5 disparos y dejaron un mensaje extorsivo exigiendo que se comuniquen con ellos para el pago de cupos.

Ante estas amenazas de muerte, los transportistas decidieron no salir a trabajar para salvaguardar sus vidas y la de sus pasajeros.

Cabe señalar que, los transportistas afectados afirmaron que no cuentan con resguardo policial a pesar que el año pasado sufrieron otro ataque y lo denunciaron en su debido momento,

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.