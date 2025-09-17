Surco: Protestan por clausura de emblemática Academia de Natación de Johnny Bello

En el distrito de Surco, la piscina que pertenece al reconocido exnadador peruano Juan Carlos Bello Angosto, más conocido en el cómo Johnny Bello, fue clausurada de manera temporal por la Municipalidad de dicho distrito.

La clausura de la academia dejó a jóvenes nadadores sin lugar de entrenamiento y generó la protesta de padres y deportistas. De igual forma, la clausura sorprendió a los nadadores que se preparaban para el Sudamericano de Brasil, competencia que se llevará a cabo en las próximas semanas.

Según la autoridad edil, el motivo de la clausura tiene que ver con faltas en los aspectos sanitarios y de seguridad en el centro que funciona como un complejo deportivo.

Se trata de la academia ubicada en la Calle Montemar 190, cuyos responsables, según los agentes de fiscalización, tras casi cinco horas de inspección cerraron la academia por encontrar productos vencidos en la cafetería del lugar.

El cargo para la clausura fue que esos productos eran un “Peligro inminente”, tal y como lo relata el crédito nacional Johnny Bello. También realizaron otras observaciones en las instalaciones, como duchas y cisternas que presuntamente estarían en mal estado

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN LA CLAUSURA

Este cierre levanta la indignación del excampeón nacional y denuncia a la la Municipalidad de Surco por cierre del establecimiento, pues recordó que el pasado 27 de agosto su academia obtuvo el certificado ITSE.

Dicho verificado, es Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, que es un es un documento emitido por las municipalidades que acredita que un establecimiento comercial cumple con las medidas y protocolos de seguridad establecidos para proteger a las personas.

Cabe señalar que, la defensa del exnadador denuncia que alrededor de las presuntas irregularidades por la clausura de la academia habría otros intereses, como construir un polideportivo donde funciona la academia de Johnny Bello.