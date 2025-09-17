Vecinos no se sienten seguros: Banda de ladrones siembra el terror en auto de alta gama en Surquillo

La noche de ayer, en el distrito de Surquillo, dos jóvenes fueron asaltados por ladrones armados que utilizaron un moderno vehículo de alta gama para cometer su delito.

Una cámara de seguridad captó el viento asalto, donde los hampones acorralaron a sus víctimas apuntándolos con sus armas de fuego.

En primer momento las víctimas intentaron escapar, pero fueron alcanzados y les quitaron todas sus pertenencias de valor, pero parecía que en todo momento el objetivo era arrebatarles su vehículo.

El asalto fue registrado en los cruces de las calles Alfa & Omega y Alfa Cisne, una zona aparentemente segura, pero donde opera una banda de ladrones que se movilizan en un moderno auto de marca BMW.

Esta mañana en un enlace con Buenos Días Perú, la victima de robos indicó que fue asaltado cerca de las 9 de la noche cuando descendía de su vehículo, y dos ladrones los apuntaron a él y su esposa.

SE TRATARÍA DE LA MISMA BANDA DE LADRONES

Según su aterrador testimonio los ladrones por su manera de hablar eran extranjeros y en todo momento le pedían las llaves de su moderno auto, “Ellos no vinieron por el celular o el dinero, querían mi auto y eran extranjeros”, indicó.

Pero lo que más llama la atención es que el afectado también denuncia que a pesar de estar cerca a comisaría de San Antonio, al momento de presentar su caso no le aceptaron la denuncia.

Cabe señalar que, según la victima este no sería el primer robo realizado por esta banda de delincuentes ya que el mismo auto de alta gama ha esta involucrado en otros atracos bajo la misma modalidad.