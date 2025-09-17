Capturan a sujeto tras grabar bajo la falda de una escolar en Puente Piedra

En el distrito de Puente Piedra, un sujeto fue capturado tras grabar con una cámara acondicionada bajo la falda de una escolar utilizando un morral escondido estratégicamente para grabar su zona intima.

El depravado fue capturado en flagrancia mientras registraba imágenes íntimas de varias menores sin su consentimiento en la puerta de sus colegios. Una de las menores se percató de que la estaba grabando por debajo de la falda.

El detenido fue identificado como Miguel Huasasquiche Espichán de 45 años a quienes conocen con el alias “Ñato”. Según información policial, el sujeto operaba frente a instituciones educativas durante la hora de salida, aprovechando la concentración de estudiantes para cometer su depravado acto.

INDIGNACIÓN POR SUS ACTOS

El celular incautado causó conmoción, videos de niñas y mujeres que lo incriminan directamente en este y otros hechos y al ser intervenido, el sujeto lo confirmó con total frialdad.

Cabe señalar que, su detención se dio ya que agentes del Grupo Terna ya lo tenían bajo la mira por sus antecedentes penales por robos y conductas similares.