Violento asalto en minimarket de VES deja un herido: dueño cierra negocio tras constantes robos

La delincuencia vuelve a golpear a Villa El Salvador. Un minimarket ubicado en la avenida 3 de Octubre fue asaltado por dos hombres armados, quienes ingresaron directamente a la caja registradora.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los delincuentes encañonaron a un trabajador, lo golpearon en la cabeza con el arma y lo obligaron a entregar el dinero. La víctima, ensangrentada por el impacto, intentó defenderse y golpeó a uno de ellos. En respuesta, el otro disparó dos veces, hiriéndolo en el hombro derecho.

Los asaltantes huyeron en menos de un minuto hacia la avenida La República. El trabajador fue trasladado al hospital de Villa El Salvador, donde fue operado y permanece estable, según informaron los vecinos.

OTRO NEGOCIO QUE CIERRA POR OLA DE INSEGURIDAD

El local, conocido como Caracol, permanece cerrado tras este asalto y otros robos previos que sufrió en la zona. El dueño confirmó que no volverá a abrir el negocio por temor a nuevos ataques.

Vecinos denunciaron que la inseguridad es constante y que la presencia de serenazgo y Policía es escasa. “Ya estamos acostumbrados, acá los asaltos son de todos los días”, relató un residente.