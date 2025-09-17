Vecinos de Santa Anita denuncian que alameda ha sido convertida en depósito de chatarra

En la urbanización Jardines de Zavaleta, en Santa Anita, los vecinos viven rodeados de vehículos destartalados, ramas acumuladas y basura. La berma central de la avenida 22 de Julio se ha convertido en un depósito improvisado de autos en mal estado y objetos trasladados por la propia municipalidad.

DENUNCIA VECINAL

Durante un recorrido, los pobladores mostraron que entre los carros abandonados incluso pernoctan personas desconocidas. Señalan que en las noches se les exige dinero para transitar y que los escolares deben pasar entre fierros y escombros. “Nos piden cupos, no dejan pasar. Nuestros hijos regresan de estudiar con miedo”, relató un vecino.

A la falta de seguridad se suma la ausencia de alumbrado público. Residentes aseguraron que el problema lleva más de 30 años y que ni el serenazgo ni las autoridades locales patrullan la zona. Además, denunciaron que un vivero municipal instalado “de manera temporal” lleva años ocupando parte de la Alameda, con tanques de agua estancada que generan proliferación de zancudos.

Los vecinos advirtieron que la acumulación de vehículos siniestrados, postes y desmonte impide incluso el ingreso de bomberos en caso de emergencia. “Es un peligro constante. Aquí viven adultos mayores que no pueden caminar entre piedras y fierros”, señalaron.