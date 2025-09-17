Furgón fuera de control choca en Pasamayito: mujer queda atrapada entre los fierros

Un nuevo accidente se registró en la vía Pasamayito, en Comas. Un furgón que trasladaba mercadería de una ferretería perdió el control y terminó impactando contra un poste de alumbrado público en la octava zona de Collique.

MUJER QUEDA ATRAPADA ENTRE LOS FIERROS

La acompañante del conductor, una mujer, quedó atrapada entre los fierros retorcidos de la unidad. Testigos señalaron que una falla mecánica habría provocado que el chofer no pudiera maniobrar en la bajada.

Vecinos intentaron auxiliar a la víctima, quien permaneció consciente y pedía ayuda, hasta la llegada de los bomberos que finalmente lograron rescatarla. La vía quedó dañada por la magnitud del impacto.

No es la primera vez que se reportan accidentes en Pasamayito. Cabe recordar, que esta ruta ha sido escenario de múltiples siniestros y exigieron nuevamente a las autoridades el cierre total de la vía para evitar más tragedias.