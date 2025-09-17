Delincuentes asaltan un minimarket en Ate y realizan disparos en su fuga

En el distrito de Ate, dos ladrones, que serían de origen extranjero, robaron un minimarket y tras obtener su botín, realizaron disparos al aire durante su escape.

Las cámaras de seguridad captaron cuando los ladrones se apoderaron del dinero de la caja registradora y al escapar realizaron varios disparos para evitar que algunas que personas que estaba en la zona los detengan.

Cabe señalar que, el dueño del local comercial logró esconderse a tiempo cuando ingresaron los delincuentes, para salvaguardar su vida.

ROBOS A NEGOCIOS EN LA CAPITAL

Solo en la capital, el 50% de las personas ha presenciado el cierre de negocios debido a la delincuencia en los últimos años. Los delitos más comunes incluyen la extorsión (que ha triplicado su frecuencia desde 2018), asaltos, robos de celulares y el uso de billetes y billeteras electrónicas falsas.

Esto ha generado pérdidas diarias de alrededor de S/ 450,000 soles para los negocios, de los cuales el 80% ha sido víctima de algún delito.