Delincuentes detonan explosivo en vehículo de regidor de Carabayllo

En el distrito de Carabayllo, unos delincuentes lanzaron un explosivo contra el auto del regidor de dicho distrito. La fuerte detonación destrozó completamente el vehículo del funcionario identificado como Jhony Montero castro.

Según las cámaras, los criminales llegaron hasta su vivienda en auto de color oscuro y desde el vehículo lanzaron el explosivo hasta la unidad del regidor.

DESCARTA QUE SE TRATA DE UN COBRO DE CUPOS

Tras el ataque, la víctima reveló que desconoce cual sería la causa de este atentado en su contra, pero descartó amenazas de muerte o extorsivos días previos a la explosión.

Cabe señalar que, el regidor municipal es propietario de una farmacia que opera en su vivienda, pero descartó que el móvil sea por el cobro de cupos, por lo que sospecha que quizás sea por su labor como regidor del distrito.