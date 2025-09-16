¿Quién debe recibir la “sartén de oro” por el pan con chicharrón? Limeños opinan

El pan con chicharrón se coronó como el mejor desayuno del mundo en el concurso organizado por el streamer español Ibai Llanos, quien ahora planea viajar al Perú para entregar la “sartén de oro”, trofeo del certamen. La pregunta que dejó abierta es a quién se le debe otorgar el galardón.

LIMEÑOS OPINARON LO SIGUIENTE

En las calles, los peruanos señalaron distintos nombres. Algunos mencionaron al chef Gastón Acurio, por su rol en la revalorización de la gastronomía nacional. Otros propusieron a los representantes del restaurante Central, o incluso al histórico local “La Chinita”, con más de 40 años de tradición preparando pan con chicharrón en Lima.

El propio dueño de este establecimiento aseguró que el premio debería recibirse a nombre de todo el país y sugirió que Gastón Acurio lo entregue a la Casa de la Gastronomía Peruana, ubicada en el Cercado de Lima, para que sea patrimonio de todos los peruanos.

En redes sociales, la idea de colocar el galardón en el Museo de la Gastronomía también cobró fuerza, al considerarse un espacio emblemático administrado por el Ministerio de Cultura.

Ibai Llanos reiteró que será él mismo quien viaje a Lima para entregar la sartén de oro y pidió a los peruanos definir el lugar y la persona que la recibirán. La decisión final quedará en manos del popular streamer, mientras la expectativa sigue creciendo entre los ciudadanos.