Engañaban a sus caseras: operativo revela balanzas adulteradas en mercado de Independencia

Un operativo inopinado en mercados de Independencia dejó al descubierto la adulteración de balanzas utilizadas por varios comerciantes. Inspectores comprobaron que, en algunos casos, se recortaba hasta 500 gramos en las compras de los clientes.

Para la verificación se usó una pesa certificada de 5 kilos. En un puesto, la balanza marcó 5,500 gramos, excediéndose en medio kilo. En otros, la diferencia alcanzaba más de un kilo. Además, se constató que varios equipos no contaban con la certificación obligatoria del Inacal ni con una calibración adecuada.

Al ser confrontados, algunos vendedores justificaron el error señalando a los mayoristas como responsables del desbalance. Otros negaron irregularidades pese a la evidencia. “Usted tiene que ver dónde vamos a comprar, los mayoristas no pesan con hielo, con agua”, respondió un comerciante.

LA MULTA

De acuerdo con las normas vigentes, la sanción por no contar con una balanza certificada o por tenerla mal calibrada equivale al 30% de una UIT, es decir, cerca de 1700 soles. Las autoridades recordaron a los consumidores que verifiquen la existencia del sello de certificación en cada equipo antes de realizar sus compras.