Violento robo en Breña: cogotean y arrastran a anciana para quitarle su celular

Los delincuentes no tienen límites cuando se trata de asaltar a sus víctimas. Esta vez, una anciana sufrió el violento robo de su celular en la puerta de su edificio. El hecho ocurrió en la cuadra 15 de la calle Jorge Chávez, en Breña.

Cámaras de seguridad captaron a un joven caminando por la zona y se coloca la capucha para poder interceptar a la adulta mayor, que se encontraba hablando por celular y estaba a punto de ingresar a su vivienda.

Cogotean a anciana

Al delincuente no le importó la edad avanzada de la mujer y al ver que oponía resistencia, la cogoteó, mientras la mujer se aferraba a su teléfono y fue arrastrada varios metros hasta que le arrebató su celular.

Cámaras servirán para identificar a delincuente