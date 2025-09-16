Vargas revela modus operandi del 'Loco Joe': usa nombres de otras bandas criminales para extorsionar

Panorama reveló que un sujeto se ha consolidado como nuevo líder de las mafias en el Cono Norte tras el debilitamiento de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. Se trata de Joe Luis Marín, conocido como 'Loco Joe', quien coordina extorsiones, supervisa a sicarios y exige pagos a obras de construcción, colegios y negocios locales en distritos como Comas.

Luis Vargas, periodista de Panorama, señaló que diálogo con Buenos Días Perú, que se trata de un nuevo capo que ha retado no solamente a alías 'El Mostruo', sino también a 'El Jorobado'. Los reta por redes sociales, por audios y toma las zonas extorsionadas que antes pertenecían a estos criminales.

"Tan fuerte es el 'Loco Joe' que desde Brasil maneja un grupo de sicarios, financistas, matones venezolanos que son los encargados de ir a las empresas de transportes, negocios grandes, medianos y pequeños o ambulantes para tomar todas esas zonas comerciales en Comas y expandir sus tentáculos criminales en varios distritos de la zona de Lima Norte", dijo.

Liberado tras ser detenido y poder sobre 'Jorobado' y 'Monstruo'

Resaltó que este criminal fue capturado por la policía en 2020 y liberado por otras instituciones. El periodista reveló que empezó como delincuente a muy temprana edad con robos y luego asciende a sicario. Vargas menciona que 'El Jorobado' está recluido en el penal Ancón I y 'El Monstruo' cada día pierde más fuerza porque está "encerrado", mientras que el 'Loco Joe' comanda y ordena su organización desde 'Río de Janeiro'.

Se hace pasar por otras bandas

"Nos basamos mucho en las cartas o en los hechos criminales que las bandas se autodenominan. Golpean y colocan el nombre de "Los Chuckys", "Juan Pérez" o ' El Monstruo', pero en realidad no son ellos, como lo dicen los audios, los testigos, es este nuevo capo criminal el 'Loco Joe', un tipo frío sanguinario, brutal, con mucho poder económico y contactos en instituciones del Estado", manifestó.

Vargas señaló que no se debe basarse mucho en las cartas extorsivas firmadas por otras bandas criminales, precisamente el "Cartel del Cono Norte" ha tomado el control de las plazas criminales. "Los medios de comunicación no lo tenían mapeado, en la nómina de las organizaciones no aparecía, pero Panorama ha revelado en exclusiva a este sujeto poderoso", agregó.

Usan a mujeres como tenderas

De otro lado, menciona que la organización trasnacional no solo se dedica a la extorsión, sino que llevan a mujeres con engaños para que actúen como tenderas en centros comerciales exclusivos y también se dedican al tráfico de drogas.

¿Por qué se fue a Brasil?

Cabe resaltar, que el criminal viajó a Brasil porque fue atacado y recibió 10 balazos en el cuerpo, pero sobrevivió. Por ello, se fue y desde allá maneja varias organizaciones criminales. Vargas resalta que 'Loco Joe' es el cabecilla de la banda criminal que influye en Brasil, Argentina y Bolivia donde fluye el tráfico ilícito de drogas.