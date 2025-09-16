Tuesta sobre fondo en cuentas AFP: "20% no tienen dinero y 60% tiene menos de 1 UIT"

La presidenta Dina Boluarte anunció su respaldo al octavo retiro de los fondos de las AFP, medida que beneficiará a millones de trabajadores para solventar gastos urgentes y que fue respaldada por el Ministerio de Economía. Sin embargo, la decisión ha generado controversia ya que millones de afiliados se quedarían sin fondos y por ende, sin una pensión.

En diálogo con Buenos Días Peru, el exministro de Economía, David Tuesta, señaló que inicialmente pudo estar justificado los retiros anteriores, pero en las condiciones actuales, ya vamos por el octavo retiro y "no tiene sentido", porque el 20% de las actuales cuentas no tienen dinero, el otro 60% tienen menos de 1 UIT (menos de S/4000).

"Honestamente, esto va a beneficiar a aquellos que no necesitan los recursos, si el objetivo del sistema es construir para tener más pensiones, esta norma va en contra de ese sentido", manifestó. Señaló que la nueva ley de reforma de pensiones prohibía el retiro del fondo de pensiones, entonces se tendría que cambiar. "Todo es populista evidentemente", agregó.