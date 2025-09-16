Asesinan a mujer en puerta del mercado Minka en el Callao: sicario sería un menor de edad

Una mujer fue asesinada el último lunes en la puerta 4 del centro comercial Minka, en el Callao. Según la Policía, un presunto sicario menor de edad le disparó dos veces, uno de los proyectiles impactó cerca de la cabeza.

LO QUE SE SABE DEL CASO

La víctima fue identificada como Mailin. Testigos señalaron que se dedicaba al control de colectivos en la zona y también a préstamos de dinero. Sin embargo, aún no se confirma su actividad exacta.

Videos difundidos en redes mostraron los casquillos de bala en plena vía mientras transeúntes los pisaban antes de que llegara la Policía. Las cámaras de seguridad del centro comercial habrían registrado el ingreso y la ruta de escape del atacante.

El crimen se produjo en la cuadra 32 de la avenida Argentina, una zona concurrida por combis y colectivos. Este hecho reavivó la hipótesis de un posible ajuste de cuentas ligado a extorsiones en el transporte público.

Fuentes policiales recordaron que en meses recientes alias “Tito”, preso en el penal de Challapalca, difundió amenazas contra choferes que cubren la ruta entre Lima y Callao.