Se mantiene disputa: vecinos de Los Álamos enfrentan a la municipalidad de Surco por parques

El conflicto por la propiedad de los parques 16, 17 y 18 de la urbanización Los Álamos de Monterrico mantiene enfrentados a los vecinos con la municipalidad de Surco. El último fin de semana, personal edil llegó con camiones y retiró árboles de la zona, lo que generó protestas entre los residentes.

Los vecinos denunciaron que se trataba de áreas que ellos habían cuidado durante años y que incluso forman parte de sus propiedades. “Se llevaron todos los árboles, hasta los que eran casa de aves y ardillas. No somos delincuentes, pagamos arbitrios”, afirmó una moradora.

La municipalidad había otorgado un plazo de 45 días para recuperar los espacios que considera públicos. Según los residentes, ese tiempo ya venció y no se emitió ninguna resolución formal, aunque el alcalde anunció en medios que continuará con el desalojo.

ESTO ARGUMENTAN LOS RESIDENTES

El abogado de los vecinos, Manuel Seña, sostuvo que los terrenos no figuran como parques en registros públicos. Afirmó que en 1973 el Ministerio de Vivienda emitió una resolución que permitía redimir en dinero los aportes de áreas verdes, lo que convirtió los espacios en privados. En 1986, una resolución de alcaldía entregó además la administración a los residentes.

“Lo que existe no es un simple acuerdo, sino resoluciones ministeriales y municipales que reconocieron la condición privada de estos parques”, señaló.

Hasta el momento, los vecinos aseguran que no hubo diálogo con la municipalidad y que el tema deberá resolverse en instancias judiciales.