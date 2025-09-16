Cae “Bebito Malo”, presunto negociador de la organización criminal DESA II

La madrugada de este martes fue detenido Michael Joel Rodríguez Pinto, alias “Bebito Malo”, sindicado como el negociador de la organización criminal DESA II. La captura se realizó en el distrito chalaco de Bellavista, cuando conducía un taxi amarillo para pasar desapercibido.

EXTORSIONABA A EMPRESAS DE TRANSPORTE

Rodríguez Pinto, de 29 años, era buscado por coordinar llamadas, mensajes y videos de extorsión enviados a por lo menos siete empresas de transporte urbano e interprovincial. De acuerdo con las investigaciones, el grupo logró recaudar más de 22 millones de soles, dinero que fue congelado por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Durante el operativo, la Policía halló un revólver con municiones, vouchers de depósitos, cartillas de cobro mediante aplicaciones de pago y documentos vinculados a movimientos de dinero. Según la Fiscalía, la red utilizaba empresas de fachada para lavar fondos que eran transferidos a países como Ecuador y Colombia antes de regresar al Perú.

La captura de “Bebito Malo” se suma a la de otros 27 integrantes de DESA II, intervenidos en un operativo la semana pasada. El cabecilla identificado es Georman Barrios Martínez, de 24 años, quien junto a su pareja exhibía lujos obtenidos con las ganancias de la red criminal.

La Policía señaló que el detenido había escapado del primer operativo gracias a su estilo de vida itinerante. Cambiaba de domicilio con frecuencia y usaba la fachada de delivery para realizar vigilancias o ejecutar extorsiones. Su teléfono celular será clave para confirmar la magnitud de las operaciones de la banda.

El caso está a cargo de la División de Investigación de Secuestros de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que buscan determinar la responsabilidad del detenido y esclarecer la relación de DESA II con otras redes criminales que operan en la región.