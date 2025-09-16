Caen 'Los elegantes de Miraflores' tras robar más de S/20 mil en alhajas de joyería

Eran el terror de las principales joyerías en pleno centro de Miraflores. Una banda de ladrones fue capturada tras robar alhajas de uno de estos negocios ubicado en la avenida Petit Thouars, la noche del último lunes 15 de septiembre.

Se trata de un hombre y dos mujeres, entre ellas una menor de edad, quienes serían integrantes de la banda de 'Los Elegantes de Miraflores'. Cámaras de seguridad captaron el accionar de estos sujetos en estos establecimientos.

Uno de los detenidos fue identificado como Denni Cabrera de 45 años, quien era reincidente de este delito y permanece detenido en la comisaría de Miraflores, junto a las otras dos mujeres intervenidas.

Menor de edad actuaba como 'campana'

De acuerdo a las imágenes de las cámaras, la joven de 16 años actuaba como 'campana' y daba aviso a sus cómplices. Ellos tomaban las joyas de percheros y mostradores para guardarlos entre sus pertenencias.

Vendedores los tenían identificados

Cabe resaltar, que no era la primera vez que esta banda cometía estos robos en joyerías y artesanías con motivos incaicos y otras culturas peruanas. Por ello, los vendedores ya los tenían identificados, por eso lograron retenerlos hasta la llegada de la policía.