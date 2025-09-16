Delincuentes desvalijan casa durante baby shower en Carabayllo: gestante termina hospitalizada

Un robo en Carabayllo acabó con la ilusión de una pareja que esperaba a su primer hijo. Delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron todo lo que encontraron, incluidos los obsequios del baby shower. El impacto emocional llevó a la gestante al hospital, donde permanece bajo observación por riesgo de parto prematuro.

El esposo relató que, al regresar de una iglesia, hallaron la puerta forzada y la casa desmantelada. “Hasta los pañales se llevaron”, declaró a Buenos Días Perú, visiblemente afectado. Los ladrones cargaron ropa, artefactos, accesorios y televisores. Según cálculos del dueño, permanecieron entre 40 y 45 minutos en el lugar sin que hubiera vigilancia en la zona.

Vecinos denunciaron que los robos a viviendas y vehículos son frecuentes en ese sector de Carabayllo. “Se toman todo el tiempo del mundo porque aquí falta resguardo policial”, comentó el esposo, quien pidió mayor presencia de las autoridades.

GESTANTE ESTÁ HOSPITALIZADA

La mujer sufrió contracciones tras el asalto y los médicos advirtieron que el cuadro podía desencadenar un parto prematuro. La familia señaló que los objetos robados aún estaban en proceso de pago y que ahora enfrentan deudas sin haber podido conservar sus pertenencias.