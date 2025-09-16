Hallan amenaza firmada por alias 'Tito' tras ataque a combi en av. Colonial

Una combi que cubría la ruta Lima–Callao fue atacada a balazos en la cuadra 11 de la avenida Colonial, en el Cercado de Lima. El conductor y una pasajera resultaron heridos por los disparos y fueron trasladados a un hospital.

De acuerdo con testigos, dos sujetos armados abrieron fuego contra la unidad cuando circulaba por la vía. Vecinos aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones y describieron escenas de pánico entre los pasajeros. Tras el ataque, algunos ayudaron a subir a los heridos a otra combi para llevarlos de inmediato a un centro de salud cercano.

LA AMENAZA QUE DEJÓ ALIAS TITO

En el lugar, la Policía encontró un papel doblado con una amenaza firmada como “Tito”. El manuscrito incluía un número de celular y la frase: “seguiré matando”. La advertencia también se difundió a través de estados de WhatsApp, donde se leía: “Señores, acabo de meterle ploma a un chófer, a una cobradora… sus vidas cuestan 5 soles. Pónganse en línea”.

Fuentes en la zona señalaron que alias “Tito”, identificado como un cabecilla de extorsión contra transportistas, se encuentra recluido en el penal de Aucayama, en Huaral. Las autoridades investigaban si los ataques obedecen a órdenes dadas desde el interior del penal o a bandas vinculadas al cobro de cupos