Crimen en Comas: mototaxista es asesinado a balazos tras salir de cenar de restaurante

Cámaras de seguridad de seguridad captaron el preciso momento en que sicarios en mototaxi asesinaron a balazos a un mototaxista que salía de cenar de un restaurante, en el distrito de Comas.

Como se observan en imágenes, la víctima salió del local y se dirigió hasta su mototaxi estacionada en el frontis. Sin embargo, fue interceptado por un sicario que abrió fuego y le propinó al menos cinco disparos.

El crimen ocurrió ante la mirada de varios clientes de un restaurante, incluido varios menores de edad. La hombre acribillado terminó tendido sobre la vereda, mientras que el sicario y su cómplice lograron huir a bordo de su motocicleta.

Crimen por posible cobro de cupos

La policía vienen manejando la hipótesis de que el crimen se trataría por el cobro de cupos, ya que el mototaxista pertenecía a una empresa de transportes formal. El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad en la zona.

Recopilan imágenes de cámaras

Por ello, la PNP viene recopilando estas imágenes de videovigilancia para identificar la ruta que tomaron los sicarios y la placa de la motocicleta para dar con el paradero de los responsables de este nuevo crimen.