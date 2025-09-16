Víctor Zanabria pasará periodo de "adaptación a la vida civil" hasta que se determine su pase al retiro

Una resolución directoral de la Policía Nacional del Perú revelada este lunes confirmó que el comandante general Víctor Zanabria dejará el cargo el próximo 1 de octubre como parte de su "periodo de adaptación a la vida civil".

El alto oficial pasará a retiro el 1 de enero de 2026 por causal de tiempo de servicio, por lo que durante estos tres meses previos no podrá ocupar ningún cargo dentro de la institución. De acuerdo al orden jerárquico policial, el general Óscar Arriola se convertiría en el nuevo comandante general, decisión que deberá oficializar la presidenta Dina Boluarte.

Comunicado contradictorio y situación legal

Sin embargo, durante la noche del mismo lunes, en las redes sociales oficiales de la PNP se emitió un comunicado indicando que Zanabria "continúa en funciones hasta que lo disponga la jefa suprema de las FF.AA y PNP".

La situación legal del general Zanabria podría complicarse adicionalmente con testimonios de testigos protegidos que lo investigan por presuntos actos de corrupción. Según las investigaciones, durante su gestión en Arequipa habría obligado a seis suboficiales a realizar trabajos de construcción durante sus horas de servicio.

Caso 'Policías albañiles'

Cabe resaltar, que esta decisión se produce días después de que el Poder Judicial ordenara suspender a Zanabria por 18 meses por el caso 'Policías albañiles', relacionado con presuntos actos de corrupción durante su gestión como jefe de la región policial de Arequipa en 2020.