Detonan explosivo en negocio del mercado 'La Cumbre' en Carabayllo

Una explosión estremeció la madrugada de este martes al mercado La Cumbre, ubicado en la vía auxiliar de la avenida Túpac Amaru, a la altura del kilómetro 30, en Carabayllo. Según agentes de Serenazgo, al menos cuatro artefactos caseros detonaron cerca de la 1:00 a.m., y destrozó varias javas de frutas.

DAÑOS MATERIALES Y SIN HERIDOS

Aunque no se registraron heridos, los comerciantes no abrieron sus puestos en el horario habitual de las 5:30 a.m., por temor a nuevos ataques. El mercadillo, que se extiende por unas siete cuadras, permanecía cerrado esta mañana bajo fuerte resguardo policial y municipal.

Hasta el momento, no se han identificado a los responsables. Sin embargo, no se descarta que se trate de un caso de extorsión contra los vendedores, quienes prefirieron no dar declaraciones frente a cámaras.

El tránsito en la vía auxiliar donde funciona el mercado quedó parcialmente restringido, lo que ocasionó congestión vehicular en la zona.