Maniatan y asesinan a balazos a mototaxista en el Callao: presunto sicario fue detenido

Un mototaxista identificado como Luis Collantes Vinces fue maniatado y asesinado a balazos dentro de su vehículo menor. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Dominicos con Centenario, en el Callao.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron al presunto asesino escapando de la escena del crimen, luego de varios segundos de conversar con una persona al costado de la mototaxi estacionada en un paradero informal.

El ataque ocurrió cuando el sujeto disparó contra la víctima, provocando que los transeúntes corrieran para ponerse a salvo. En las imágenes de las cámaras se ve que una motocicleta rondaba la zona, lo que ha llevado a la policía a investigar la posible participación de cómplices.

Captura del presunto asesino

Policías motorizados que realizaban patrullaje en la zona escucharon los disparos y actuaron rápidamente logrando capturar al presunto asesino momentos después de ocurrido el crimen. El detenido se encuentra actualmente en la Depincri de Bellavista mientras continúan las investigaciones.

Cuerpo maniatado y recolección de imágenes

Según reportes policiales, el cuerpo de la víctima fue encontrado maniatado en la parte posterior de su vehículo, por lo que se presume que fue llevado hasta esa ubicación en su propia mototaxi. La policía continúa recolectando imágenes de otras cámaras de seguridad de la zona para determinar si existieron más participantes en el ataque.