Desalojan a comerciantes del mercado Uniflor en el Rímac: trabajadores se atrincheran en el lugar

La madrugada de este martes, la Municipalidad del Rímac, con apoyo de la Policía Nacional, ejecutó el desalojo de los comerciantes del mercado Uniflor, ubicado en la zona conocida como mercado de las flores. El operativo sorprendió a los vendedores, quienes denunciaron que las puertas de sus puestos fueron soldadas sin previo aviso.

En la intervención se colocaron carteles de “clausura definitiva” en los accesos y se procedió a cerrar con soldadura más de 70 puestos. “Toda la mercadería está adentro, no sabemos cómo sacarla. Nos han sorprendido otra vez, no hubo ninguna notificación”, reclamó una de las comerciantes afectadas.

VENDEDORES SE ATRINCHERAN EN EL LUGAR

Los trabajadores permanecen atrincherados en la puerta principal en rechazo a la medida, mientras aseguran tener más de 25 años de posesión en el lugar. Señalan además que el cierre estaría vinculado a un conflicto legal con una supuesta propietaria, identificada como Yolanda Lavado, quien habría adquirido el terreno a la iglesia.

Hasta el momento, el establecimiento permanece bajo resguardo policial, en tanto los comerciantes exigen una solución que les permita recuperar sus productos y reabrir sus negocios.