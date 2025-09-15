Impactantes imágenes: policía es embestida por miniván durante operativo en Los Olivos

Impactantes imágenes se registraron en Los Olivos cuando una suboficial de la Policía Nacional fue arrollada por una miniván dorada que operaba de manera informal. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Naranjal con la Panamericana Norte, durante un operativo contra colectiveros.

COLECTIVERO INTENTÓ HUIR DE OPERATIVO

La agente se encontraba interviniendo un taxi cuando la unidad embistió contra ella. El impacto fue tan fuerte que la arrastró varios metros y le hizo perder el casco de protección.

De inmediato, serenos de la Municipalidad de Los Olivos acudieron a auxiliarla y la trasladaron al hospital central de la Policía. Allí, los médicos diagnosticaron policontusiones y diversos traumatismos. “Ella se quejaba de dolor porque tenía dificultad para respirar”, señaló el vocero de la comuna, quien confirmó que la suboficial se encuentra en proceso de recuperación.

El vehículo implicado fue incautado y permanece en la comisaría del sector, mientras la Policía Nacional realiza las investigaciones correspondientes.