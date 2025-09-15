Violento accidente en Ate: auto a toda velocidad impacta contra mototaxi y deja un muerto

El conductor de un vehículo deportivo que avanzaba a gran velocidad por la avenida Independencia, en Los Olivos, chocó con una mototaxi en el cruce con la calle Mariano Melgar. Una de las pasajeras de 55 años falleció poco después del impacto.

El violento impacto hizo volar partes del vehículo menor por los aire donde iba el conductor del mototaxi y sus dos pasajeros, una pareja de vendedores de verduras del mercado de Santa Anita que se dirigían a iniciar su jornada laboral.

Conductor detenido y pasajero en UCI

Personal de la Municipalidad de Ate acudió a brindar auxilio a los heridos mientras el conductor del auto deportivo, identificado como Jhon Alberto Quichca Campos de 24 años, permaneció ileso. Vecinos indignados golpearon el parabrisas del auto con piedras en medio de escenas de impotencia, mientras la policía se llevaba detenido al conductor responsable del accidente.

Rubén Páucar Llacza de 56 años, continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencia de Lima Este con pronóstico reservado. El conductor del mototaxi, Jesús Martín Huaroto Jiménez de 60 años, también está hospitalizado, pero se encuentra en calidad de detenido.

Punto de piques

Los vecinos de Santa Clara exigen que las autoridades tomen acciones señalando que el boulevard Independencia se ha convertido en escenario de piques ilegales durante las madrugadas. El caso se encuentra a cargo de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT) y ambos vehículos permanecen en la comisaría de Santa Clara.