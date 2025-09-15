Julio Rodríguez sobre tragedia en Vía de Evitamiento: “La empresa es responsable aunque el bus haya sido conducido sin autorización”

El abogado penalista Julio Rodríguez analizó en Buenos Días Perú las responsabilidades legales en torno al accidente en la Vía de Evitamiento, donde un bus de la empresa Real Star terminó incrustado contra una valla metálica, causando la muerte de dos pasajeros y dejando a otros heridos.

Según la defensa de la empresa, el vehículo no estaba en condiciones de operar y quien tomó el volante fue un cobrador sin licencia ni autorización. Sin embargo, para Rodríguez esto no exime de culpa a la compañía.

“De ninguna manera. Por una sencilla razón: el vehículo está a nombre de una empresa. Si no estaba en condiciones, debieron cerrarlo y llevarlo a refacción. Ahí está la responsabilidad”, señaló.

El penalista advirtió que si se confirma que el bus tenía fallas mecánicas, “el solo hecho de que ese vehículo no tuviese las características técnicas para transportar pasajeros ya genera responsabilidad penal”, aunque no dolosa, sino por imprudencia. En ese escenario, el conductor enfrentaría una pena no menor de 8 años y hasta 16 años de cárcel.

Además, Rodríguez aclaró que las responsabilidades son diferenciadas. “El conductor tendrá responsabilidad penal y patrimonial, pero la empresa también responderá. Es responsable de todos los daños, incluyendo hospitalizaciones, lo que las víctimas han dejado de percibir y el lucro cesante", explicó.

PERITAJE CONFIRMARÁ SI VALLA ESTUVO MAL PUESTA

Sobre la versión de que el accidente se agravó por una valla mal fijada, el abogado precisó que un peritaje deberá determinar si hubo negligencia en la infraestructura. “Si se acredita que la valla no estaba colocada de acuerdo a los estándares, habrá responsabilidad patrimonial y administrativa del concesionario de la vía”, indicó.

Finalmente, se refirió a la preocupación de las familias, que hasta ahora no han recibido apoyo de la empresa. “Lo primero es esperar el peritaje de la policía. Mientras tanto, el SOAT debe cubrir parte de las afectaciones, aunque no siempre alcanza. En esos casos, la empresa debe asumir los gastos. Y si no lo hace, los deudos deberán iniciar acciones legales”, enfatizó.