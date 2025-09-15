SJM: obra inconclusa a espalda de hospital María Auxiliadora ocupa un carril desde hace un año

Una obra inconclusa a espaldas del hospital María Auxiliadora del Ministerio de Salud, viene ocasionando gran congestión vehicular por ocupar un carril de la avenida uno, en el distrito de San Juan de Miraflores.

De acuerdo a los vecinos, desde hace un año aproximadamente se cayó uno de los muros del nosocomio debido a obras que se realizan en la zona de emergencia y viene bloqueando parte de la pista.

En la zona se registra gran congestión vehicular, debido a que los conductores deben esperar para poder circular debido al bloqueo de la pista. Los residentes señalan que estas obras no tienen cuando acabar.

Temen nuevo colapso

Los vecinos temen que otras partes del muro puedan colapsar y se generen nuevos cierres en las vías. Los residentes indican que las ambulancias que acuden a atender emergencias, se ven afectadas y no pueden salir inmediatamente.

Sin respuesta de municipalidad y falta de personal de tránsito

Asimismo, señalan que pese a que han intentado comunicarse con la Municipalidad de San Juan de Miraflores, no tienen respuesta alguna. Cabe resaltar, que en el lugar no se observa personal de tránsito que puedan ayudar con el pase de vehículo para evitar la congestión vehicular.