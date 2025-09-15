Piden ayuda para mujer herida en accidente en Vía Evitamiento: "No hay comunicación de la empresa"

Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas luego de que un bus de transporte público de la empresa Real Star se chocó contra una valla metálica en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Santa Anita, en Ate.

Las víctimas del accidente continúan recuperándose las el violento choque entre ellos se encuentra Daniela Mendoza. En diálogo con Buenos Días Perú, su esposo Franklin dio detalles del estado de salud de la mujer herida.

Estado de mujer herida y falta de respuesta de empresa

Daniela Mendoza está internada en una clínica en el distrito de La Molina y se encuentra consciente, tiene el cráneo hundido, una fractura en el brazo y puede hablar. El esposo señaló que no tienen ninguna comunicación por parte del empresa de transportes.

Asimismo, mencionó que prácticamente fue agredido por personal de la empresa de transportes, le indicaron que le iban a quitar el celular porque se encontraba grabando y amenazaron con denunciarlo.

Extensión del seguro y pide ayuda económica

También resaltó que la empresa no se ha comunicado con la familia y no saben que hacer ya que buscan una extensión del seguro el cual no cubriría las cirugías que requiere la pasajera herida. "Tiene un problema psicológico porque estaba cerca del chofer", dijo su esposo.

Debido al accidente, el hombre ha dejado de trabajar y no están percibiendo ingresos económicos, solo vienen recibiendo apoyo de parte de la familia de su esposa, quienes también están cuidado de su menor hija.

Testigo clave y dónde colaborar

Por otro lado, otra de las testigo clave que resultó herida será sometida a tres operaciones, la cual manifestó que el accidente habría ocurrido debido a que el conductor se encontraba hablando por teléfono. Si usted desea ayudar puede comunicarse de manera responsable al número 904783801 a nombre de Daniela Mendoza.