Balacera en discoteca de SJL deja dos muertos: sicario cae herido tras intentar fugar

La violencia se desató en la cuadra 4 de la avenida Vice, en San Juan de Lurigancho, cuando un hombre identificado como Iván Asenjo Fernández (25) llegó hasta las afueras de la discoteca Peña Viejo Verde y efectuó al menos diez disparos.

UNO DE LOS FALLECIDOS FUE UNA VÍCTIMA COLATERAL

El ataque dejó dos víctimas mortales: Luis Flores Cruz, quien se encontraba dentro del local, y un transeúnte que pasaba por el lugar y que falleció tras ser trasladado de emergencia al hospital de Canto Grande.

El agresor, que resultó herido en su intento de fuga, fue capturado por la Policía y personal de serenazgo, quedando en calidad de detenido. Aunque las investigaciones aún continúan, no se descarta que la balacera esté vinculada a un caso de extorsión contra la discoteca.