Balean bus de línea "Sol de Oro" por presunta extorsión: choferes no salen a trabajar por temor

Dos delincuentes a bordo de una moto lineal atacaron a balazos uno de los buses de la empresa de transportes "Sol de Oro". El hecho ocurrió en la avenida Próceres de Huandoy, a la altura de la intersección con Olanda, en el distrito de Los Olivos.

Uno de los testigos del hecho señaló que se escuchó al menos cuatro disparos cuando la unidad se encontraba estacionada y una mujer le alertó al conductor para que se lanzara al piso porque lo iban a balear.

De acuerdo al parte policial, el chofer manifestó que los dos sujetos a bordo de la moto lineal serían de nacionalidad venezolana y realizaron disparos al aire al mismo tiempo que gritaban el nombre de la organización criminal a la que pertenecerían.

Banda criminal tras ataque y no salen a trabajar

Se trataría de la banda 'Los de Jampa' quienes estarían detrás de este nuevo ataque. Tras el hecho, los conductores de la empresa de transportes no salieron a trabajar por temor nuevos ataque en su contra.

Cabe resaltar, que tanto los choferes y personal de la empresa de transportes "Sol de Oro" prefirieron evitar dar declaraciones. Por ahora, evalúan cuánto tiempo dejarán de operar en medio de sospechas de extorsión.