Asesinan a madre de familia frente a su pequeño hijo en mercado de SJL: todo lo que se sabe del caso

Un sicario irrumpió en una juguería del mercado modelo José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho, y asesinó a balazos a una madre de familia de 29 años frente a su hijo de 4 años.

MOMENTOS DE TERROR

El ataque ocurrió en cuestión de segundos: el sujeto, vestido de negro y con capucha, disparó a quemarropa contra la mujer y, cuando ya estaba herida en el piso, volvió a disparar en reiteradas ocasiones para asegurarse de su muerte.

El niño, aterrado, salió corriendo de la escena, mientras los comerciantes y clientes gritaban desesperados. La víctima fue trasladada de emergencia al hospital de San Juan de Lurigancho, pero llegó sin vida.

Vecinos de la zona denunciaron que el mercado carece de iluminación y seguridad, lo que facilita el ingreso de delincuentes. Según primeras indagaciones policiales, el crimen estaría relacionado con una deuda por préstamo de dinero que la víctima no habría podido cancelar a tiempo. Cámaras de seguridad del centro de abastos serán claves para identificar la ruta de escape del asesino, quien logró huir tras cometer el ataque.