Lo mataron por S/5: mototaxista deja de pagar cupo y lo asesinan a balazos en VES

Un mototaxista identificado como César González Tataje, de 40 años, fue asesinado a balazos en Villa El Salvador por presuntos extorsionadores que lo interceptaron cuando trasladaba a supuestos pasajeros. El crimen ocurrió en el sector 18, grupo 3, cerca de la avenida Los Álamos.

LO MATARON POR NO PAGAR CINCO SOLES

Según relató su esposa, González había dejado de trabajar hace una semana por motivos de salud y, en ese lapso, también interrumpió el pago diario de S/ 5 exigido por una organización criminal. La mañana de este jueves volvió a manejar su mototaxi y fue reconocido por los delincuentes, quienes lo obligaron a detenerse y le dispararon al menos cuatro veces.

Vecinos intentaron auxiliarlo, pero falleció en el lugar. La víctima había salido minutos antes de la casa de un familiar para recoger la ropa de sus hijos. Su pareja pide justicia y protección para su familia, mientras la policía investiga el crimen que golpea nuevamente al sector transporte en Villa El Salvador.