Disparan a chofer de combi y hieren a pasajera: alias 'Tito' estaría detrás de nuevo ataque

Sicarios a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a un conductor de una combi que cubre la ruta en la cuadra 11 de la avenida Óscar R. Benavides (antes Colonial), en el Cercado de Lima, la noche del último domingo 14 de septiembre.

De acuerdo a testigos, los delincuentes cerraron el paso al vehículo, que se encontraba repleto de pasajeros, y dispararon varias veces contra el chófer, resultando también herida una mujer que viajaba como pasajera.

Mensaje extorsivo y evidencias

Los compañeros del conductor atacado lo trasladaron en otra combi al hospital Loayza para recibir atención médica, al igual que la pasajera herida. Los delincuentes dejaron un mensaje extorsivo donde exigen el pago de cupos y mencionan al alias 'Tito' como presunto autor del ataque.

La policía encontró al menos 9 casquillos en el lugar y se cuenta con la carta extorsiva como evidencia donde solicitan S/40 diarios por cada unidad. Peritos de criminalística recogieron las pruebas respectivas en el lugar del ataque.

Cámaras y extorsión previa por alias 'Tito'

Las cámaras de seguridad de la zona habrían captado el momento del incidente y servirán para identificar a los responsables. Cabe resaltar, que esta misma empresa de transportes había recibido previamente un artefacto explosivo y una carta extorsiva firmada por el mismo alias 'Tito'.