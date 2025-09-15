Acribillan a chofer de "Los Rojitos" en VES: empresa recibía amenazas, pero no avisó a conductores

Una ráfaga de disparos terminó con la vida de un conductor de la empresa San Juan, conocida como "Los Rojitos", en la avenida Micaela Bastidas, en Villa El Salvador. Dos hombres en una moto lineal ejecutaron al chofer mientras recogía pasajeros.

Testigos indicaron que el conductor Román Lima Huayra, manejaba despacio por un rompemuelle cuando la moto se colocó a su costado y el sicario le propinó entre 4 a 5 disparos. Según se conoció, la empresa venía recibiendo amenazas de extorsión desde hace semanas, pero no informó a los conductores sobre estos cobros de cupos.

Familiares de la víctima llegaron al lugar clamando justicia y señalaron que Lima Huayra deja dos hijos huérfanos. En el mismo incidente, Marina Mendivil Quispe, una señora que vendía mazamorra a una cuadra del hecho, recibió tres disparos y perdió la vida.

Piden más seguridad y demora en PNP

Los vecinos de la zona exigen mayor seguridad, ya que pese a que la comisaría se encuentra a solo una cuadra, los agentes llegaron 30 minutos después del crimen. Los residentes del área cuestionan la efectividad del plan policial contra la criminalidad y reclaman mayor presencia de las autoridades.

Cámaras ayudarán a identificar a asesinos

Se espera que en las próximas horas las cámaras de seguridad en la zona permitan identificar a los responsables de este doble crimen que ha conmocionado a la comunidad en el distrito de Villa El Salvador.