Incendio en Breña deja mototaxi y camioneta dañadas: investigan posible caso de extorsión

Un incendio registrado en la cuadra 1 del jirón Jorge Chávez, en Breña, consumió por completo una mototaxi y dañó la parte posterior de una camioneta estacionada delante de ella. Ambos vehículos pertenecen a vecinos de la zona, quienes fueron interrogados por la policía ante la sospecha de un posible ataque extorsivo.

INVESTIGAN POSIBLE ATENTADO

El propietario de la mototaxi descartó haber recibido amenazas, aunque los agentes no descartan ninguna hipótesis. Por ello, la zona fue cercada y se solicitaron imágenes de cámaras de seguridad que permitan confirmar si el siniestro fue producto de un corto circuito, como sostuvo el conductor, o si se trató de un atentado criminal.

Peritos especializados llegarán al lugar para continuar con las indagaciones, mientras que los vecinos se mostraron sorprendidos por lo ocurrido a pocos metros de sus viviendas.