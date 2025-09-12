Buenos Días Perú

12/09/2025

Hombre es asaltado cuando salía de su camioneta en la puerta de su vivienda en Jesús María

Con armas de fuego en mano atacaron al conductor que había bajado de la moderna unidad.



En el distrito de Jesús María, dos ladrones robaron a los ocupantes de una camioneta en una concurrida avenida. Los sujetos estaban en un auto de color oscuro y se estacionaron cerca de su objetivo.

Dos de los delincuentes descendieron de la unidad y con armas de fuego en mano atacaron al conductor que había bajado de la moderna camioneta.

Lo obligaron a subir a su unidad mientras una mujer que estaba adentro pedía auxilio a gritos. Los sujetos finalmente les quitaron todas sus pertenencias y escaparon en el auto donde los espera su cómplice.

Aumentan los robos al paso alarmantemente

Los robos llamados al paso siguen en aumento, según cifras en el Perú, el 24% de la población ha sido víctima de robo en la calle en los últimos y solo en Lima, el indicador alcanza el 33%.

Cabe señalar que, la inseguridad en Lima es un problema persistente y creciente, donde parece nadie estar seguro a ninguna hora del día.


Temas Relacionados: Armas De FuegoInseguridadJesús MaríaLadrones ArmadosRobo Al Paso

También te puede interesar:

BANNER