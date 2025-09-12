Hombre es asaltado cuando salía de su camioneta en la puerta de su vivienda en Jesús María

En el distrito de Jesús María, dos ladrones robaron a los ocupantes de una camioneta en una concurrida avenida. Los sujetos estaban en un auto de color oscuro y se estacionaron cerca de su objetivo.

Dos de los delincuentes descendieron de la unidad y con armas de fuego en mano atacaron al conductor que había bajado de la moderna camioneta.

Lo obligaron a subir a su unidad mientras una mujer que estaba adentro pedía auxilio a gritos. Los sujetos finalmente les quitaron todas sus pertenencias y escaparon en el auto donde los espera su cómplice.

Aumentan los robos al paso alarmantemente

Los robos llamados al paso siguen en aumento, según cifras en el Perú, el 24% de la población ha sido víctima de robo en la calle en los últimos y solo en Lima, el indicador alcanza el 33%.

Cabe señalar que, la inseguridad en Lima es un problema persistente y creciente, donde parece nadie estar seguro a ninguna hora del día.