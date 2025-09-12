Robo al peso: Realizan operativo para detectar balanzas manipuladas en SJM

En el mercado "Las Flores de Villa", ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, se realizo esta mañana un operativo para detectar balanzas manipuladas que afecte el peso de la mercadería que venden, afectando a los clientes.

La Municipalidad de SJM llevó a cabo el operativo inopinado de "pesas y balanzas" donde se verificó que esas herramientas eléctricas de los comerciantes estén correctamente calibradas, sin embargo, durante el recorrido también se observó que varias balanzas estaban adulteradas.

Decomisaron balanzas adulteradas

La acción no solo se realizó dentro de centro de abastos, también en sus alrededores donde el comercio ambulatorio e informal abunda.

Cabe señalar que, las balanzas adulteradas fueron decomisadas en el acto, durante el operativo que tiene como finalidad garantizar que los clientes que acuden a este mercado obtengan pesos justos y legales al momento de realizar sus compras. Todo ello en favor de la economía familiar.