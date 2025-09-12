Asaltan a hermanos y secuestran al paso a uno de ellos para vaciarle sus cuentas bancarias

Los abordaron, saquearon y hasta los secuestraron por unos instantes para vaciar todas sus cuentas bancarias. En el pasaje Cecias en el distrito de La Victoria, eran las 9 y 50 de la noche, dos hermanos salían de su domicilio, y uno de ellos recién había llegado de España, fueron asaltados por dos sujetos.

Los dos delincuentes bolsiquearon a las víctimas, quienes en todo momento se mantuvieron tranquilo y no pusieron resistencia. Los hampones se tomaron el tiempo de obligar a sus víctimas a ponerse de rodillas y dar sus claves de sus billeteras digitales.

En un instante unos vecinos salen a su puerta, pero son apuntados con un arma de fuego por parte de los hampones, pero cuando pensaron que todo había acabado, ambos ladrones se llevan a una de las víctimas.

CALLES PARECÍAN SEGURAS

Tras golpearlo y sacarle las claves lo dejaron. Los dos hermanos salieron ilesos del asalto, pero el miedo se apoderó de ambos ya que temían por sus vidas en todo momento.

Cabe señalar que, los vecinos quedaron sorprendidos, porque aseguran que en el pasaje donde ocurrió el asalto no suele ocurrir estos actos delictivos.

Estos delincuentes serían los mismos que perpetraron el otro asalto hace unos días, estos hampones operarían en esa zona de La Victoria, donde las calles suelen ser silenciosas y aparentemente tranquilas.