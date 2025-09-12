Agentes de seguridad se convierten en héroes tras rescatar a vecinos durante incendio en condominio de El Agustino

Impresionantes imágenes captaron el momento en que dos agentes de seguridad del condominio Los Nogales, en El Agustino, treparon por balcones y utilizaron mangueras internas para auxiliar a vecinos que se asfixiaban durante un incendio en el sexto piso de la Torre 4.

DOS HÉROES

Los jóvenes trabajadores, Cristian Mancilla y su supervisor Luis Quijano, ingresaron al edificio apenas fueron alertados por los residentes. Tras intentar apagar las llamas con extintores, quedaron atrapados por la humareda y decidieron salir al balcón para abrir paso a la evacuación. Gracias a su intervención, al menos ocho personas, entre ellas una niña, fueron puestas a salvo.

El supervisor relató que la capacitación en primeros auxilios y control de incendios fue clave para que el equipo actuara con rapidez mientras llegaban los bomberos. Los afectados fueron trasladados por inhalación de humo, sin víctimas mortales que lamentar.

La acción valiente de los agentes ha sido reconocida por vecinos y autoridades, quienes destacaron que arriesgaron su vida más allá de su deber para evitar una tragedia mayor.